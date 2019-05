Le richieste entro il 22 maggio.

Al fine di potenziare le politiche in atto, la Giunta regionale con le deliberazioni n. 39/22 del 31.07.2018 e n. 4/40 del 22.01.2019 ha destinato, nell’ambito del progetto “La famiglia al centro” una quota del Fondo Nazionale Politiche Sociali-FNPS 2017 e 2018, pari a 3.720.000 euro, all’intervento “La famiglia cresce” per attuare interventi di supporto economico alle famiglie con un numero di figli pari o superiore a quattro e fino a 25 anni di età, al fine di garantire ogni utile supporto soprattutto ai nuclei familiari numerosi, in quanto maggiormente esposti al disagio e all’esclusione sociale.

Le domande di contributo, debitamente compilate e sottoscritte, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido per colui che sottoscrive la domanda, devono essere presentate al Comune di Tempio Pausania – Ufficio Protocollo, P.zza Gallura n. 3 – 07029 Tempio Pausania (OT) entro le ore 12:00 del giorno 22 maggio 2019.

L’invio della documentazione firmata digitalmente può essere effettuato anche tramite posta certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it entro e non oltre, pena esclusione, la data ed ora di scadenza indicate. L’oggetto della pec dovrà riportare la dicitura “Domanda per l’accesso all’Intervento “La famiglia cresce”:sostegno economico a favore di nuclei familiari numerosi – SCADENZA IL GIORNO 22/05/2019 ORE 12:00”.

