Sardegna is the new Codogno: polemica sul post del coreografo Tommassini

Bufera sul post del coreografo Tommassini.

Non si placa la polemica e il dibattito dopo l’attacco da più parti ricevuto sulla Sardegna e sui casi positivi di coronavirus dopo le vacanze. In qualche situazione però sui social si è andati oltre il normale dibattito con post e dichiarazioni quantomeno irrispettose.

E’ il caso del coreografo Luca Tommassini, conosciuto per aver lavorato anche con molti cantanti e aver collaborato con vari programmi tv, tra i quali X Factor e Amici di Maria De Filippi. Sul suo profilo da oltre 670mila follower ha condiviso il post “Sardegna is the new Codogno” (La Sardegna è la nuova Codogno) facendo imbestialire tantissimi sardi e non solo che hanno fatto sentire tutta la loro disapprovazione nei commenti.

