L’approvazione entro fine anno.

Prosegue l’iter per approvare il nuovo Piano casa in Sardegna. Secondo il programma dovrebbe arrivare in aula per metà dicembre ed essere approvato entro fine anno e restare in vigore, salvo ulteriori proroghe, fino a tutto il 2023.

Le principali novità introdotte nel disegno di legge riguardano gli aumenti volumetrici fino al 20% per le seconde case costruite prima del 1989 nella fascia protetta dei 300 metri dalla battigia, oltre l’incremento può passare fino al 30%. Ok anche per gli aumenti volumetrici degli alberghi costruiti anch’essi prima del 1989: fino al 25% entro la fascia dei 300 metri e oltre fino al 50%.

