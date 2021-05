In Sardegna l’Rt più basso d’Italia, la Regione spinge rivedere il colore dell’Isola

La Sardegna ha l’Rt più basso d’Italia.

La Sardegna potrebbe ritrovarsi in zona arancione con l’Rt più basso d’Italia. Proprio l’indice ha aveva condannato l’Isola prima a lasciare la zona bianca e poi al passaggio in zona rossa è uno dei parametri sul quale, in queste ore, la Regione sta spingendo per il giallo.

L’rt in Sardegna è sceso allo 0,74, ben al di sotto della media nazionale che invece è salita 0,89. Un dato che spinge ancora di più la Regione a chiedere di rivedere la colorazione dell’isola che, dovrebbe restare in arancione altri 7 giorni visto che la scorsa settimana si trovava in rosso.

Tutte le motivazioni per chiedere la zona gialla sono state inviate dall’assessorato regionale della Sanità in una relazione al Ministero e che fotografa il progressivo miglioramento del quadro epidemiologico nell’Isola.

