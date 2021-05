La Sardegna accelera sui vaccini, Open day negli hub a Olbia e in provincia di Sassari

Gli Open day per le vaccinazioni in Sardegna.

La Sardegna accelera sulle vaccinazioni toccando le 13.645 somministrazioni, in aumento rispetto alle oltre 12mila inoculate il giorno precedente.

Ottimi risultati arrivano anche dalle adesioni, dopo l’attivazione del portale di Poste Italiane. Dal 14 maggio, data in cui il sistema è entrato in funzione, sono 95mila i cittadini che hanno prenotato la prima dose, con 17mila fragili e 911 richiese di somministrazioni a domicilio a soggetti non deambulanti.

Ma la novità in arrivo sul fronte vaccinazioni sono gli Open Day con l’apertura agli over 40 per la somministrazione della prima dose. Per prenotarsi si dovrà utilizzare sempre la nuova piattaforma di Poste che prevede l’allargamento delle categorie tra oggi e domani. L’appuntamento è previsto per venerdì 21 e sabato 22 maggio dalle ore 19 alle 24 negli hub di Cagliari e Olbia e, con molta probabilità verrà ampliato a Sassari, Alghero ed Ozieri.

“Sul fronte della campagna di vaccinazione – dichiara l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu – si continua a lavorare senza tregua. I risultati iniziano a riflettersi sul quadro epidemiologico, che continua a migliorare e anche la zona bianca non è un miraggio. Servono ancora responsabilità e il massimo impegno da parte di tutti, ma il ritorno a una nuova normalità, in sicurezza, è possibile”.

