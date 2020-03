Sardi bloccati al porto per ore senza poter tornare a casa

La situazione si è sbloccata in tarda serata.

Ore difficili e di incertezza quelle che hanno vissuto un centinaio di sardi bloccati ieri nei porti della penisola in attesa di fare rientro sull’isola.

In seguito al decreto firmato dalla ministra dei Trasporti Paola De Micheli nel quale si stabiliva lo stop dei viaggi per le persone in Sardegna sono stati un centinaio i passeggeri sardi bloccati nei porti. Passeggeri che si stavano imbarcando bloccati senza capire cosa fare o come comportarsi, come è accaduto ad esempio a Civitavecchia o a Genova.

Molti sardi, vista anche la chiusura delle attività, avevano deciso di fare ritorno a casa. Una volta all’imbarco però sono state applicate le nuove disposizioni, ma dopo un paio d’ore la situazione si è sbloccata.

I passeggeri Sardi sono quindi riusciti a fare ritorno nell’isola in tarda serata, ora dovranno rispettare la quarantena obbligatoria stabilita dal presidente della Regione Christian Solinas.

