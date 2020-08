Gli incendi tra Sarule e Orgosolo.

Proseguono le operazioni di spegnimento nei territori maggiormente interessate dagli incendi di ieri, nei comuni di a Sarule e Orgosolo. Si calcolano ingenti danni ai terreni al bestiame. A Orgosolo le squadre di Nuoro dei vigili del fuoco e del corpo forestale hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme, sono stati interessati 102 ettari di macchia mediterranea e pascolo cespugliato. Sul posto attualmente stanno operando due elicotteri dei vigili del fuoco, le squadre della Forestale e dell’Ente Forestas, per eseguire i lavori di bonifica.

Ben più gravi i danni arrecati al territorio di Sarule. Già da ieri i barracelli, i vigili del fuoco, Protezione Civile, corpo Forestale e volontari hanno operato immediatamente per domare l’incendio che ha coinvolto 222 ettari di macchia mediterranea, sugherette e pascolo. In corso i lavori di bonifica. Sarule e Orgosolo rappresentano solo una parte delle vaste aree che ieri hanno interessato gli incendi in Sardegna, con gravissimi dnni a terreni agricoli e bestiame. Una giornata nera per tutta la Sardegna.

