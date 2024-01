La Sassari-Olbia rischia di bloccarsi ancora.

La fine della Sassari-Olbia è sempre più lontana. La 4 corsie ha ancora due lotti in alto mare, che rischiano lo stop a causa di nuova procedura di Valutazione di impatto ambientale per poter proseguire il cantiere.

Un’attesa che ormai dura da un decennio. Così Giuseppe Meloni, consigliere regionale del Partito Democratico, ha espresso la propria preoccupazione per lavori che si sarebbero dovuti completare nel 2016, ma così non è stato. “Dopo oltre un decennio siamo ancora qui: mancano i due lotti che possiamo definire principali; il percorso è costellato da segnaletica orizzontale e verticale non sempre coerente; non è facile trovare l’uscita giusta sulle rotonde provvisorie; per percorrere quei tratti occorre non solo prudenza ma perizia, nervi saldi e grande pazienza”.

“Chi conosce le procedure della Pubblica Amministrazione e soprattutto quelle relative alla valutazione di impatto ambientale – dice Meloni – non può non pensare che la Sassari Olbia potrebbe diventare una delle tante opere incompiute. Le autorità preposte, Ministero, ANAS e Regione, debbono quindi vigilare e intervenire affinché i tempi dei processi amministrativi siano compatibili con quelli attualmente previsti per l’ultimazione dell’opera (2024/2025) e la nuova VIA non diventi la tomba della Sassari Olbia”.

Il consigliere attacca Salvini sostenendo che pensa solo alla campagna elettorale per sostenere il candidato Truzzu. “Ricordo – prosegue Giuseppe Meloni, che il presidente della regione, di centrodestra, era commissario straordinario per la realizzazione dell’opera, e che solo sei mesi fa, il 19 luglio 2023, il ministro dei trasporti Salvini, atteso domani nell’Isola, dichiarava: “Verrò in Sardegna una volta al mese. Ogni volta porterò progetti e finanziamenti su strade, ferrovie, porti e aeroporti”. Abbiamo visto terminata e realizzata qualche opera? Nessun risultato positivo per i sardi, ma unicamente le solite passerelle

elettorali”-

