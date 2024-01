Vermentino di Gallura supera il Prosecco, aumenta il valore del vino

Il Vermentino di Gallura è uno dei più richiesti.

La Gallura sale sull’Olimpo dei vini. Il Vermentino Docg, prodotto soltanto in questa meravigliosa terra, ha aumentato il suo valore nel 2023, superando quello del Prosecco. Lo dimostra il rapporto “Tendenze Vino” di Ismea pubblicato a gennaio 2024, che evidenzia una notevole redditività per i vini Doc e Docg nel 2023.

In Italia, il valore di questi vini è aumentato del 4,6% raggiungendo gli 11,3 miliardi di euro, mentre in Sardegna si è registrato un aumento dell’11% per un valore di 150 milioni di euro.

In cima alla classifica si distingue il Vermentino di Gallura, l’unica Docg sarda. Questo vino ha registrato un significativo aumento di valore, arrivando a 215 euro per ettolitro, con un incremento del 2,6% rispetto all’anno precedente. Ha superato il rinomato Prosecco, che si è fermato a 205 euro. Questo dato riflette l’elevata qualità e il prestigio del Vermentino di Gallura, che sta guadagnando sempre più apprezzamento anche a livello internazionale, consolidandosi come un vino d’eccellenza. È diventato infatti il vino più venduto nell’estate del 2023, molto apprezzato dai turisti in Sardegna, soprattutto dai visitatori americani della Costa Smeralda.

Anche il Cannonau di Sardegna, il tipico vino rosso dell’isola, ha registrato un valore di 159,2 euro per ettolitro, con una diminuzione del 6,9% rispetto all’anno precedente.

D’altra parte, il Vermentino di Sardegna ha subito un calo più significativo del 14,75%, attestandosi a 138,1 euro per ettolitro. Questo dato riflette le sfide e le opportunità presenti sul mercato del vino. I dati sono stati elaborati dal Centro Studi e Comunicazione del Cipnes Gallura, consorzio industriale con sede a Olbia, che si impegna a sostenere i produttori di vino e a promuovere i vini della Sardegna attraverso il piano di marketing regionale “Insula Sardina Quality World”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui