Sassari-Olbia a passo di lumaca, la strada incompiuta è già da rifare

Il cantiere infinito della Sassari-Olbia.

L’apertura dei 4 chilometri della Sassari-Olbia ha scatenato non poche polemiche circa la lentezza con la quale procede il cantiere per la fine dei lavori. Un cantiere infinito in cui si racchiudono tutti i disagi per gli automobilisti e per i residenti di alcuni paesi.

Pochi giorni fa un tratto del lotto 2, tra Ardara e Ozieri, è stato riaperto. Quattro chilometri su 12 complessivi della quattro corsie. Mentre i lavori per i restanti km sono ancora in corso, con un’ordinanza di Anas ha chiuso di diversi tratti di strada strada statale 597, tra cui quello che consente di passare di fronte allo storico distributore di Mesu ‘e Rios. Questo ha comportato non pochi disagi sulla strada, dove gli utenti della strada denunciano l’allungamento del tragitto.

L’asfalto da rifare a Olbia.

Mentre i lavori procedono a passo di lumaca, a Olbia la 4 corsie presenta già segni di cedimento. Diverse sono le segnalazioni per quanto riguarda l’asfalto logorato all’ingresso della città. I disagi peggiori sono quelli che riguardano il proseguimento dei lavori nel territorio di Berchidda. “Il cantiere è abbandonato da mesi”, ha denunciato più volte il sindaco Andrea Nieddu. Il primo cittadino del paese ha chiesto ulteriori risposte immediate all’Anas, prima di coinvolgere il prefetto di Sassari. Nel lotto 5, ovvero il tratto della Sassari-Olbia sono rimasti in sospeso la realizzazione di importanti opere, come l’accesso alla zona artigianale. Già nello scorso aprile Nieddu aveva denunciato lo stop dei lavori.

