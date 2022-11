Lavori dell’Enel a Olbia: problemi con l’acqua in alcune zone della città

Disagi per l’acqua in alcune zona di Olbia

Giovedì 17 novembre a Olbia ci saranno problemi con l’acqua a causa di un intervento degli operai dell’Enel. I tecnici devonoe seguire un intervento sulle linee elettriche che alimentano i sollevamenti idrici di Matta Segata a Porto Rotondo e Rudalza. I lavori saranno eseguiti tra le 9 e le 16.30: durante questa fascia oraria potrebbero verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni idriche. Le zone di Olbia interessate dai problemi con l’acqua sono Rudalza scuole, via Monte Ladu, via Li Pasteri e via Pizzoi-Deiana.

“Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24 – spiegano -. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni”.

