Sbarca a Olbia con 100 ovuli di cocaina, arrestato

Arrestato a Olbia con 100 ovuli di cocaina.

Lunedì scorso, i finanzieri del Gruppo di Olbia hanno arrestato in flagranza di reato un 35enne di nazionalità nigeriana, residente nella provincia di Udine, con l’accusa di traffico di stupefacenti. L’uomo è stato fermato durante le operazioni di controllo allo sbarco delle motonavi provenienti dai porti di Civitavecchia e Livorno.

Il blitz è scattato durante i controlli sui passeggeri della nave Tirrenia in arrivo da Civitavecchia. Tra gli sbarcati senza veicolo, l’attenzione dei militari si è focalizzata su un uomo in abiti da lavoro – scarpe antinfortunistiche, gilet arancione e un piccolo zaino – che tentava di confondersi con gli operatori portuali. Insospettiti dal suo atteggiamento nervoso e dalle risposte evasive sul motivo del suo viaggio in Sardegna, i finanzieri hanno deciso di approfondire l’ispezione con l’ausilio di un’unità cinofila.

Il fiuto del cane antidroga ha subito indirizzato i controlli verso il bagaglio del sospettato, che conteneva solo pochi effetti personali. Tra questi, nascosti in tre calzettoni di spugna, sono stati trovati 100 ovuli di cocaina, avvolti in cellophane, per un peso complessivo di oltre un chilogrammo. La sostanza è stata immediatamente sottoposta ad analisi chimiche, confermandone la natura. Il corriere è stato arrestato e trasferito presso il carcere di Bancali, a Sassari, dove resta a disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania.

L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, sottolineando che le misure cautelari adottate riguardano esclusivamente la fase preliminare e sono soggette a successivo giudizio di merito.

