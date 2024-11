Tutte le tappe dei lavori della strada di Monte Pino

I lavori della strada di Monte Pino.

I lavori per il completamento della strada di Monte Pino, crollata durante l’alluvione Cleopatra del 2013 causando tre vittime, ripartono con la ditta Vitali. L’assessore regionale ai Lavori Pubblici, Antonio Piu, ha visitato il cantiere, ora affidato a una nuova impresa dopo mesi di stallo. La conclusione dei lavori, per un costo di oltre 5 milioni di euro, è prevista per il 30 giugno 2025. Per garantire continuità, ulteriori interventi saranno realizzati sempre dalla Vitali con un investimento aggiuntivo di 10 milioni di euro.

L’assessore Piu ha sottolineato l’importanza di ripristinare la viabilità, vitale per il territorio gallurese. Presenti al sopralluogo anche i rappresentanti di Anas e autorità locali. Durante il suo tour, Piu ha visitato altri cantieri Anas in Sardegna, annunciando il completamento della Sassari-Olbia entro dicembre e altri progetti infrastrutturali di rilievo con un investimento totale di oltre 80 milioni di euro.

