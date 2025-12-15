Scambi di droga a Olbia, 50 chili di marijuana per uno di cocaina

Il traffico di droga con marijuana e cocaina a Olbia.

Gli scambi di droga tra due organizzazioni criminali, in particolare marijuana e cocaina, hanno rivelato un complesso intreccio di traffici che collegava Olbia al resto della Sardegna. Secondo quanto emerso dalle indagini, una parte della marijuana prodotta in Sardegna veniva regolarmente ceduta a un altro gruppo, composto da 11 persone, come merce di scambio per finanziare l’acquisto di cocaina, con un rapporto stimato di circa 50 chili di marijuana per ogni chilogrammo di cocaina.

Olbia snodo strategico per entrambe le organizzazioni.

Il primo gruppo si sarebbe dunque occupato dell’approvvigionamento di cocaina, mantenendo contatti stabili con altre associazioni presenti in diverse regioni italiane, mentre il secondo, più ridotto, formato da cinque individui, gestiva la produzione e il trasporto di ingenti quantità di marijuana sull’isola. Complessivamente, le attività illecite documentate riguardano oltre 200 chili di cocaina e più di 450 chili di marijuana, con un valore economico stimato intorno ai 3 milioni di euro. Olbia è emersa come snodo strategico per entrambe le organizzazioni, fungendo da centro di custodia, smistamento e coordinamento delle trattative, grazie alla presenza di affiliati con collegamenti diretti con i fornitori.

L’operazione dei carabinieri del Reparto territoriale di Olbia.

Nella mattinata, i carabinieri del Reparto territoriale di Olbia, con il supporto delle stazioni locali e dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna“, hanno eseguito 21 misure cautelari disposte dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nell’ambito di questa complessa indagine sul traffico di stupefacenti.

