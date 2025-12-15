Travolto da un masso nella cava, grave un 50enne a Luogosanto

Ferito dopo esser stato travolto da un masso a Luogosanto.

A Luogosanto, un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da un masso nella cava Comiti, in località Saccheddu. Le Forze dell’Ordine stanno indagando per accertare eventuali responsabilità legate alla sicurezza.

Rapido l’intervento dei soccorritori dell’Areus con l’elisoccorso.

Sul posto è intervenuta immediatamente un’equipe del 118, che ha rilevato traumi importanti, tra cui un grave trauma dorsolombare e la frattura di un femore. Vista la gravità delle condizioni, i soccorritori hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso Areus, che ha provveduto al trasporto d’urgenza dell’uomo all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Si indaga per accertare eventuali responsabilità.

Le Forze dell’Ordine, subito dopo il fatto, hanno avviato accertamenti approfonditi per chiarire le dinamiche dell’incidente, cercando di stabilire con precisione le cause che hanno portato al distacco del masso. Parallelamente, si stanno valutando eventuali responsabilità legate alle procedure di sicurezza e alle modalità operative all’interno della cava. Ciò al fine di comprendere se siano stati rispettati tutti i protocolli previsti.

