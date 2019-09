La vicenda ha protagonista una ragazza di Nuoro.

Una giovane cameriera di nazionalità senegalese sarebbe stata scartata per un colloquio di lavoro per un ristorante di Fonni per il colore della sua pelle. Il caso, raccontato dal quotidiano La Nuova Sardegna, vede protagonista una ragazza residente da tempo a Nuoro e sposata con un impiegato comunale.

Secondo la giovane non sarebbe nemmeno la prima volta che fatti del genere le sarebbero capitati. Questa volta la reclutatrice di un’agenzia interinale, ingaggiata da un ristorante di Fonni, non sarebbe andata nemmeno per il leggero, dicendo che il colore della pelle sarebbe potuto essere un problema per i clienti.

