Cumuli di rifiuti abbandonati a Golfo Aranci, le bonifiche e le denunce.

Dopo un’estate tormentata, coi rifiuti abbandonati dai turisti, specialmente i camperisti, in ogni dove, Golfo Aranci deve fare i conti con il gesto incivile di alcuni dei propri cittadini. I quali proprio non riescono a gestire la differenziata – o non ne hanno voglia -. E preferiscono, invece, accumulare rifiuti domestici e non e abbandonarli in ordine sparso nelle campagne che circondano il comune.

Gli organi di polizia locale sarebbero intervenuti in particolare in due punti, sulla strada panoramica poco distante dalla spiaggia bianca e lungo la strada provinciale 82. In questi due siti la polizia locale avrebbe rinvenuto rifiuti domestici, ma anche rifiuti riconducibili ad attività imprenditoriali

Sul posto sono intervenuti, insieme agli uomini della municipale, anche gli addetti di Eco Olbia, che hanno bonificato la zona. Sarebbero già stati convocati alcuni dei responsabili dell’abbandono di rifiuti, per tutti, notificata o in via di notifica una denuncia.

Dallo scorso 10 ottobre, anche i privati cittadini che abbandonano rifiuti “di casa” nell’ambiente sono sanzionati penalmente. La nuova sanzione consiste in una ammenda che va da 1000 a 10000 euro, raddoppiata se si tratta di rifiuti pericolosi. In precedenza la sanzione era amministrativa e andava da 300 a 3000 euro. Chi invece abbandona rifiuti accumulati nell’ambito di una attività imprenditoriale, è sanzionato con l’arresto da tre mesi a un anno o l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi. Con l’arresto da sei mesi a due anni e l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

