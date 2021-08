Il soccorso ai sei vitelloni ad Arzachena.

Erano rimasti intrappolati sul greto di un torrente. I vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti, questa mattina, intorno alle 12.30, in località Murineddu, nel comune, per il salvataggio di sei vitelloni.

Erano scesi a bere nel torrente, non riuscendo più a risalire. Dopo alcune ore di lavoro la squadra dei vigili del fuoco, anche con l’ausilio di un escavatore dell’allevatore, è riuscita a creare un varco utile per portare in salvo gli animali.

