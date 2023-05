Incidente mortale a Olbia, un mese fa un altro schianto in quel tratto

Il precedente incidente in quella strada.

Quella strada dove Pier Domenico Nurra, questa mattina, è morto per il terribile schianto contro un muretto, nella SS125, per Arzachena, è stata teatro di un altro incidente. È accaduto soltanto un mese fa, causando 5 i feriti, dove due di questi in gravi condizioni.

La località è Castagliana, dove sono presenti tante curve e un tratto di strada a due corsie, una per senso di marcia. Una strada dai più considerata poco sicura per il traffico veicolare. Tuttavia, le cause del terribile incidente di questa mattina sarebbero state un malore fatale, che ha fatto perdere il controllo dell’auto al 56enne, che è finito contro un muro a secco, perdendo la vita. Un tragico epilogo che ha gettato profonda tristezza in due città: a Olbia, luogo di origine di Pier Domenico Nurra e Arzachena, luogo nelle vicinanze del gravissimo incidente.

