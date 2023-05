Terribile incidente nella strada per Arzachena, chi è la vittima e cosa è successo

Chi è la vittima del terribile incidente ad Arzachena.

Si chiamava Pier Domenico Nurra l’uomo che è morto in tarda mattinata nel terribile incidente stradale nella SS 125, tra Olbia e Arzachena. La vittima, originaria di Olbia, è morta a soli 56 anni, finendo con la sua auto contro un muretto a secco.

L’uomo potrebbe aver perso il controllo dell’auto a seguito di un malore e questa potrebbe essere stata la causa dell’uscita di strada del suo mezzo, che ha causato la sua morte, anche a causa dell’airbag dell’auto che, purtroppo, non si è aperto.

Cosa è successo.

Una brutta fatalità, proprio nel momento in cui il 55enne olbiese si trovava alla guida in uno dei tratti di strada considerati poco sicuri, poiché in precedenza erano avvenuti altri incidenti. Appena i soccorsi sono giunti sul posto, intorno alle 9, purtroppo per Pier Domenico Nurra non c’è stato niente da fare. il 56enne era già morto e inutili sono stati i tentativi della squadra del 118 per rianimarlo.

