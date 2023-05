L’imprenditore Briatore professore per un giorno.

Flavio Briatore può piacere o meno, ma in campo imprenditoriale è uno degli uomini più capaci in Italia e forse anche al mondo. Per questo motivo, pochi giorni fa, è stato invitato per tenere una lezione all’Università Iulm di Milano per parlare di come si diventa imprenditori di successo.

Flavio Briatore ha tenuto una lezione con il professore di comunicazione sportiva Stefano Filucchi e ha discusso sull’importanza della comunicazione e il branding, parlando anche dei suoi marchi importanti, quali Billionaire e Crazy Pizza, presenti in Costa Smeralda. Facendo l’esempio della sua discussa catena di pizzerie, ha aggiunto che se non l’avesse fondata lui, grazie al suo nome, non avrebbe avuto la stessa risonanza.

Alla presentazione, Briatore ha discusso anche della Formula 1 e ha risposto alle domande dello scrittore e giornalista Stefano Zurlo. Qui l’imprenditore italiano ha speso parole di plauso per l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, considerandolo un grande governatore e sostenendo che con lui non sarebbe scoppiata la guerra in Ucraina. Il guru dell’imprenditoria ha anche dichiarato di avere buon rapporto di amicizia con quest’ultimo.

