Europee, la Sardegna resta ancora fuori: chi sono gli eletti

Gli eletti alle elezioni europee in Sardegna.

Il quadro degli 8 seggi al Parlamento europeo per gli eletti nella circoscrizione Sicilia-Sardegna si sta delineando.

Per Fratelli d’Italia, i due seggi sono stati conquistati da Giorgia Meloni e Giuseppe Milazzo, con Ruggero Razza che subentra al posto della premier. Forza Italia ottiene due seggi con Edy Tamajo e Marco Falcone.

Nel Partito Democratico, il seggio va a Elly Schlein, la quale però non prenderà servizio a Bruxelles, lasciando il posto a Giuseppe Lupo. Il Movimento 5 Stelle vede Giuseppe Antoci come eletto, mentre per la Lega il seggio è assegnato a Raffaele Stancanelli.

Alleanza Verdi e Sinistra rappresenta l’unico punto interrogativo: Ilaria Salis, con 50.406 voti, potrebbe optare per un seggio nella circoscrizione Italia-Nord occidentale, lasciando il posto a Mimmo Lucano (25.785). Tuttavia, se entrambi optassero per altri seggi conquistati, il posto di Bruxelles andrebbe a Leoluca Orlando, terzo nelle Isole con 18.544 preferenze.

