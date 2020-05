Scippa una 60enne e fugge: inseguito e arrestato dalla finanza

L’uomo si trova ora ai domiciliari in attesa dell’udienza.

Anche le Fiamme gialle di Cagliari hanno intensificato le attività di verifica volti a contenere la diffusione del coronavirus, un costante e rafforzato presidio di controllo del territorio.

Durante alcuni controlli, i baschi verdi di Cagliari, qualche giorno fa, durante un posto di controllo in viale Trieste, sono stati attirati dalle grida di aiuto di una donna, vittima di uno scippo della propria borsa da poco avvenuto.

I militari sono riusciti subito ad individuare immediatamente l’uomo, datosi a precipitosa fuga lungo la vicina via Caprera, riuscendo a raggiungerlo e ad immobilizzarlo. Lo scippatore è stato trovato in possesso del portafoglio e del cellulare della donna, mentre la borsa, di cui si era disfatto durante la fuga, è stata ritrovata pochi metri prima sotto un’autovettura.

La refurtiva ritrovata è stata quindi restituita alla donna, una sessantenne residente nel capoluogo, mentre lo scippatore, un trentaquattrenne cagliaritano con precedenti per furto, è stato tratto in arresto per il reato di furto con strappo e posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio che avverrà il prossimo 25 maggio.

