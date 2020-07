La tragedia ieri sera a Olbia.

Tragedia ieri sera ad Olbia quando una donna di 58 anni è stata trovata senza vita nella sua casa.

La badante, arrivata a casa della donna, si è subito preoccupata perchè la 58enne non non dava nessuna risposta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno forzato la porta di ingresso e hanno trovato il corpo della donna nella vasca da bagno. Inutili il soccorsi, per la 58enne non c’è stato nulla da fare.

Con tutta probabilità la donna è scivolata e ha battuto violentemente la testa contro la vasca: una caduta che le è risultata fatale.

