Scontro tra auto e furgone all’ingresso di Olbia, un ferito finisce in ospedale

Incidente tra auto e furgone a Olbia, un ferito

Verso le 17 i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti all’incrocio tra via Canada e via Ruanda per un incidente tra auto e furgone. Per cause i due mezzi si sono scontrati e uno dei due automobilisti è rimasto ferito. Un’ambulanza del 118 è intervenuta subito e si è occupata del trasporto verso l’ospedale.

Nel frattempo la squadra dei vigili del fuoco metteva in sicurezza i veicoli e bonificava l’area. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale di Olbia che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.

