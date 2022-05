L’incidente sulla strada per San Teodoro.

Incidente stradale, questa mattina, sulla statale 125 in direzione San Teodoro. Per cause in fase di accertamento, una moto è andata a scontrarsi contro un’auto che arrivava dall’altra parte. Nell’impatto il motociclista, di 20 anni, è caduto rovinosamente a terra riportando la frattura di una gamba.

Delicate e immediate le operazioni del personale sanitario del 118, che hanno accompagnato il giovane, in elisoccorso, all’ospedale di Olbia. Le condizioni di salute generali sono buone e non corre pericolo di vita.