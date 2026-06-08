Elezioni amministrative in Gallura, lo spoglio in diretta

Ecco la diretta sulle elezioni amministrative in Gallura

Dalle 15 urne chiuse in Gallura, si parte con lo spoglio: qui la diretta per conoscere l’esito delle elezioni in 13 Comuni.

15:40 – Il record di Aggius

Spetta ad Aggius il primato per la partecipazione a questa tornata elettorale. Alla chiusura domenicale dei seggi il dato era già sopra il 70 per cento, alla fine è andato a votare l’85,30 per cento. Una grande mobilitazione popolare rispetto al 59,5% delle scorse elezioni

15: 30 – Le affluenze definitive in Gallura

Comune Affluenza Finale (%) Elezioni Precedenti (%) GALLURA NORD-EST SARDEGNA 69,09 64,01 AGGIUS 85,30 59,50 BERCHIDDA 71,37 77,47 BORTIGIADAS 75,86 73,38 BUDDUSO’ 84,79 81,63 LA MADDALENA 59,37 54,95 LUOGOSANTO 70,40 69,10 MONTI 76,65 76,87 OSCHIRI 66,01 66,92 PADRU 78,80 76,91 SAN TEODORO 69,55 67,27 SANT’ANTONIO DI GALLURA 73,29 68,20 SANTA TERESA GALLURA 67,67 63,36 TEMPIO PAUSANIA 68,08 57,14

15 – in Gallura ci sono già 5 sindaci a elezioni ancora in corso

Prima ancora della chiusura dei seggi in Gallura ci sono già 5 sindaci eletti. Sono quelli che correvano da soli e per conquistare la fascia tricolore dovevano solo raggiungere il 40% di affluenza. Si sono svegliati già con la fascia tricolore i sindaci di questi centri:

Berchidda – Andrea Nieddu

– Andrea Nieddu Bortigiadas – Emiliano Deiana

– Emiliano Deiana Luogosanto – Agostino Pirredda

– Agostino Pirredda Oschiri – Roberto Carta

– Roberto Carta Sant’Antonio di Gallura – Vito Carlo Duilio

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