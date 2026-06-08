Elezioni amministrative in Gallura, lo spoglio in diretta

Ecco la diretta sulle elezioni amministrative in Gallura
Dalle 15 urne chiuse in Gallura, si parte con lo spoglio: qui la diretta per conoscere l’esito delle elezioni in 13 Comuni.
15:40 – Il record di Aggius
Spetta ad Aggius il primato per la partecipazione a questa tornata elettorale. Alla chiusura domenicale dei seggi il dato era già sopra il 70 per cento, alla fine è andato a votare l’85,30 per cento. Una grande mobilitazione popolare rispetto al 59,5% delle scorse elezioni
15: 30 – Le affluenze definitive in Gallura
|Comune
|Affluenza Finale (%)
|Elezioni Precedenti (%)
|GALLURA NORD-EST SARDEGNA
|69,09
|64,01
|AGGIUS
|85,30
|59,50
|BERCHIDDA
|71,37
|77,47
|BORTIGIADAS
|75,86
|73,38
|BUDDUSO’
|84,79
|81,63
|LA MADDALENA
|59,37
|54,95
|LUOGOSANTO
|70,40
|69,10
|MONTI
|76,65
|76,87
|OSCHIRI
|66,01
|66,92
|PADRU
|78,80
|76,91
|SAN TEODORO
|69,55
|67,27
|SANT’ANTONIO DI GALLURA
|73,29
|68,20
|SANTA TERESA GALLURA
|67,67
|63,36
|TEMPIO PAUSANIA
|68,08
|57,14
15 – in Gallura ci sono già 5 sindaci a elezioni ancora in corso
Prima ancora della chiusura dei seggi in Gallura ci sono già 5 sindaci eletti. Sono quelli che correvano da soli e per conquistare la fascia tricolore dovevano solo raggiungere il 40% di affluenza. Si sono svegliati già con la fascia tricolore i sindaci di questi centri:
- Berchidda – Andrea Nieddu
- Bortigiadas – Emiliano Deiana
- Luogosanto – Agostino Pirredda
- Oschiri – Roberto Carta
- Sant’Antonio di Gallura – Vito Carlo Duilio