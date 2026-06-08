Terrore a San Teodoro, armato di coltello minaccia 4 persone

Un uomo armato di coltello è stato arrestato a San Teodoro.

Nella notte una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Siniscola è intervenuta per riportare la calma a San Teodoro, dove si è verificato un episodio di violenza all’interno e nei pressi di un’abitazione privata. Poco dopo l’una diverse segnalazioni arrivate al 112 avrebbero indicato la presenza di un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica in via Tempio. Il soggetto, con abbigliamento scuro e berretto con visiera, si è introdotto nel cortile di una casa privata armato di un coltello da cucina, iniziando a rivolgere minacce agli occupanti senza che emergessero motivazioni immediate.

All’interno della casa si trovavano 4 lavoratori stagionali, che hanno successivamente riferito ai militari come l’uomo, a loro sconosciuto, avesse assunto un comportamento sempre più aggressivo. Nel corso della concitazione avrebbe pronunciato frasi considerate minacciose, tra cui “Se non chiamate i carabinieri accoltello qualcuno” e “Chiamate i carabinieri, mi devo fare arrestare“. Secondo quanto riportato dagli occupanti, inoltre, uno di loro sarebbe stato colpito alla schiena con un calcio durante l’azione.

Ricevuta la segnalazione, le pattuglie dell’Arma sono intervenute rapidamente nella zona indicata, avviando le ricerche del soggetto. L’uomo è stato individuato poco dopo in via Sardegna. Alla vista dei militari avrebbe interrotto la propria condotta, lasciando cadere a terra un coltello da cucina lungo 22,5 centimetri e un involucro contenente circa 25 grammi di cocaina. Gli accertamenti sono stati estesi anche al domicilio dell’uomo, dove i carabinieri hanno rinvenuto un bilancino di precisione e ulteriore sostanza stupefacente, sempre riconducibile alla cocaina, in quantità non precisata. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

Sulla base degli elementi raccolti, l’uomo è stato arrestato con le accuse di violazione di domicilio, minaccia aggravata, percosse, porto ingiustificato di oggetti atti a offendere e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo le formalità di rito è stato trasferito in carcere e successivamente, all’esito del giudizio di convalida, è stato disposto nei suoi confronti il regime degli arresti domiciliari nel cagliaritano. Nei confronti dell’indagato è stato inoltre emesso un foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune di San Teodoro per 2 anni.

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