Lo sfidante Stefano Cossu annuncia la sconfitta: Fabio Lai resta sindaco di La Maddalena

Sul sito del Comune di La Maddalena non c’è ancora lo spoglio, ma Stefano Cossu annuncia la vittoria di Fabio Lai. “Grazie a tutte le persone che ci hanno dato fiducia, ai nostri candidati e alle nostre famiglie che ci hanno sostenuto in questo percorso – scrive su Facebook-. Abbiamo provato a portare un cambiamento, ma evidentemente la nostra proposta non è stata recepita dalla cittadinanza.

Abbiamo posto la questione morale al centro dei nostri interventi e del nostro programma. Abbiamo compiuto scelte che probabilmente ci hanno penalizzato nei numeri, ma che ci hanno permesso di restare coerenti con i nostri principi e con la nostra idea di politica.

L’esperienza più bella è stata percorrere i quartieri, incontrare i cittadini, ascoltare le loro istanze, le loro preoccupazioni e le loro speranze per il futuro”.

Gli auguri al vincitore

“Faccio i miei auguri a chi avrà la responsabilità di amministrare la città, con la consapevolezza che troverà un’opposizione attenta, seria e pronta a vigilare nell’interesse della comunità che non farà passare nulla – continua Cossu, che poi affonda il colpo -. Mi fa sorridere vedere riaffacciarsi sulla scena personaggi che sembravano appartenere al passato e che il sindaco dovrà ora gestire. Mi auguro che per La Maddalena non arrivino giorni bui e auguro sinceramente Buon Vento La Maddalena. Grazie a tutti coloro che hanno condiviso con noi questo percorso”.

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