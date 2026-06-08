Elezioni comunali in Gallura, ecco tutti i sindaci eletti

Manca solo Tempio alla lista dei sindaci eletti in Gallura

Si delinea il quadro definitivo delle elezioni comunali in Gallura, ecco la lista dei 12 sindaci sicuramente eletti. In attesa di tempio dove si profila una sfida al ballottaggio. Aggius, Pietro Peru vince col 58,75%. Berchidda, arriva la conferma per Andrea Nieddu. Bortigiadas, torna per la terza volta Emiliano Deiana. Buddusò, Massimo Satta conquista 1.309 preferenze, 85 in più di Giovanni Antonio Satta. La Maddalena, arriva la conferma per Fabio Lai. Luogosanto, Agostino Pirredda vince in solitaria.

Monti, trionfa Salvatore Loi. Oschiri, Roberto Carta vince da solo. Padru, si impone Antonello Idini. Sant’Antonio di Gallura, vittoria senza rivali per Carlo Duilio Viti. Santa Teresa Gallura, arriva la conferma per Nadia Matta. Alle 21 di lunedì 8 giugno è ancora in corso lo spoglio a San Teodoro, ma è certa la conferma di Rita Deretta. Molto indietro i dati ufficiali da Tempio. Sul portale Eligendo del Viminale ci sono solo 2 sezioni scrutinate su 15, con Giannetto Addis davanti a Gianna Musu e Andrea Biancareddu. Sembrerebbero fuori dai giochi gli altri due candidati, Fabrizio Carta e Romeo Frediani. Masu dovrebbe essere in leggero vantaggio per l’accesso al secondo turno, ma i giochi sono ancora aperti.

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