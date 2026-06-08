La sindaca di Santa Teresa è ancora Nadia Matta

Un deputato e un ex sindaco hanno provato a vincere le elezioni cominali, ma Nadia Matta resta sindaca di Santa Teresa. La prima cittadina uscente ha retto il colpo e il risultato la premia: lei ha preso il 41,38%. Sono 1.221 gli elettori di Santa Teresa che hanno voluto che mantenesse la fascia tricolore.

12 voti di differenza

Al fotofinish Dario Giagoni arriva secondo col 29,52 ma i suoi 871 voti sono 12 in più rispetto a quelli di Stefano Pisciottu. Il deputato e l’ex sindaco non sono riusciti a scalzare da trono la prima cittadina. La lista della sindaca “Futuro diverso democratico” ottiene 11 seggi, la lista “Santa Teresa oltre le Bocche” avrà Giagoni e altri due consiglieri mentre “Fare Comune per Lungoni” avrà Pisciottu e un altro seggio.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui