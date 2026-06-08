La Maddalena conferma Lai come sindaco

Le elezioni comunali a La Maddalena erano una corsa a due, ma il sindaco uscente Fabio Lai si è imposto in modo netto su Stefano Cossu. Il divario è netto e non lascia spazio a equivoci: il sindaco uscente ha ricevuto 3.650 preferenze, mentre lo sfidante si è fermato a 1.782. Il primo annuncio ufficiale è arrivato da Cossu, che ha fatto i complimenti a Lai per la vittioria, ringraziando chi lo ha sostenuto.

“Una vittoria della mia squadra”

“Questa vittoria la vivo con maggiore emozione rispetto all’altra volta – rivela Fabio Lai, confermato alla guida di La Maddalena -. Alla prima elezione ho presentato un programma e mi hanno dato fiducia per le promesse. Oggi ho presentato le opere già realizzate e un nuovo programma. Ho vissuto la campagna in attesa di una conferma su quello che abbiamo fatto, più che su quello che abbiamo promesso. Il risultato è che abbiamo aumentato le percentuali e i consensi, per me è particolarmente emozionante”.

“Un aspetto che mi sta a cuore è che non sia una vittoria di Fabio Lai – conclude -, ma di uno splendido gruppo che mi ha accompagnato fino a qua: è una vittoria della mia squadra“.