Scuola di pesca tradizionale a Golfo Aranci, firmato l’accordo

La scuola della pesca tradizionale a Golfo Aranci nasce da un’intesa tra formazione e operatori del settore.

Un accordo tra formazione e mondo del lavoro prende forma a Golfo Aranci con la creazione della scuola della pesca tradizionale a Golfo Aranci. L’intesa è stata siglata tra la Fondazione Its Academy Mosos e il Consorzio dei pescatori, con il sostegno dell’Autorità portuale e il coinvolgimento del Comune.

L’iniziativa nasce per valorizzare le competenze legate alla pesca e al mare, unendo il sapere tradizionale con percorsi professionalizzanti. Il progetto mette insieme esperienze già consolidate nella formazione tecnica e nella promozione del comparto marittimo.

Formazione e lavoro nel settore marittimo.

L’accordo prevede la realizzazione di percorsi formativi integrati con il mondo del lavoro. Le attività includono laboratori, project work e tirocini, con particolare attenzione all’apprendimento diretto sul campo.

Gli ambiti formativi riguardano la pesca sostenibile, la conduzione e la manutenzione delle imbarcazioni, la logistica e la tracciabilità della filiera ittica. Il programma affronta anche temi legati alla sicurezza in mare, alla conservazione e al trasporto del prodotto.

Accanto a questi elementi, il progetto introduce contenuti legati all’innovazione tecnologica, alla digitalizzazione e alla sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di rispondere alle nuove esigenze del settore.

Scuola della Pesca a Golfo Aranci, il ruolo del territorio.

Come scrive La Nuova Sardegna, il Consorzio dei pescatori, formato da circa quaranta operatori, partecipa attivamente al progetto con l’obiettivo di rilanciare un’attività storica. La collaborazione con l’Its consente di creare un collegamento diretto tra formazione e occupazione, favorendo l’ingresso dei giovani nel settore.

I percorsi formativi saranno gratuiti, con la possibilità di accedere a borse di studio e programmi di mobilità Erasmus+. Le attività si svolgeranno nel territorio, con il supporto dell’Autorità portuale, che contribuirà allo sviluppo dell’iniziativa mettendo a disposizione competenze e spazi operativi.

Un progetto rivolto ai giovani.

L’accordo punta in modo particolare sull’occupazione giovanile, con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per costruire un percorso professionale nel settore marittimo. Il progetto mira a valorizzare il patrimonio di conoscenze legate alla pesca e alla cultura del mare, inserendolo in un contesto formativo aggiornato.

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