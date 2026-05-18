Violento incidente sulla strada per Palau, tre feriti: cosa è successo

Tre feriti nel violento incidente stradale a Palau.

Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, domenica 17 maggio, intorno alle ore 22, lungo la strada statale 125 orientale sarda. Il sinistro è avvenuto precisamente all’ingresso del centro abitato di Palau, a breve distanza prima della rotatoria principale. Nell’impatto sono rimasti coinvolti tre veicoli. Il bilancio complessivo è di tre persone ferite, tra cui una donna che è rimasta intrappolata all’interno dell’abitacolo della propria vettura a causa delle gravi deformazioni subite dal mezzo.

L’allarme è scattato immediatamente, consentendo il tempestivo arrivo sul posto dei vigili del Fuoco e del personale sanitario del 118. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a estrarre la donna dalle lamiere e a mettere in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti, mentre i sanitari hanno prestato le prime cure sul posto a tutti gli infortunati, prima del successivo trasferimento in ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, i quali hanno effettuato i rilievi di legge necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e hanno gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso. Al momento non sono note le cause esatte che hanno determinato la collisione tra le tre vetture; le Forze dell’Ordine hanno avviato le indagini di rito per accertare eventuali responsabilità. In quel momento il flusso veicolare sulla strada statale 125 non risultava particolarmente intenso. Tale circostanza ha scongiurato conseguenze potenzialmente più gravi per la sicurezza della circolazione stradale.

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