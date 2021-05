Incidente sulla Olbia – Porto Cervo.

Incidente stradale questa mattina sulla strada provinciale 73 che da Olbia conduce a Porto Cervo. Un uomo a bordo della propria auto ha impattato contro un motociclista.

Intorno alle 9:40, un’auto condotta da un’uomo di mezza età che andava in direzione Porto Cervo ha effettuato all’improvviso una inversione ad “U” mentre sopraggiungeva uno scooter di grossa cilindrata anch’esso condotto da un uomo di mezza età. L’impatto è stato inevitabile per il centauro è stato predisposto il trasporto all’ospedale di Olbia con l’autoambulanza medicalizzata.

Sul posto hanno operato anche i vigili del fuoco di Olbia che hanno collaborato con i sanitari del 118 per assistere i conducenti alle prime cure mediche e mettere in sicurezza l’area dell’incidente. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi di legge e gli accertamenti del caso.

(Visited 389 times, 389 visits today)