L’incidente stradale sulla provinciale per Arzachena.

Ancora un incidente sulla strada provinciale 59 per Arzachena. Per cause da accertare, un suv e un camion si sono scontrati frontalmente. Un ferito è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Olbia, dove in queste ore è sottoposto ad accertamenti diagnostici. Da una prima valutazione, tuttavia, le sue condizioni non destano preoccupazione.

Sul posto, intorno alle 8:10, non lontano da Baia Sardinia, sono intervenuti i vigili del fuoco di Arzachena. La squadra ha messo in sicurezza i veicoli e bonificato l’area dell’incidente. Presenti anche gli agenti della polizia di Stato.