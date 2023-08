Si affievoliscono le speranze di trovare vivo il marittimo scomparso.

Le indagini da parte della Procura della Repubblica sono ancora in corso a seguito dell’incidente verificatosi lo scorso giovedì, nel quale un peschereccio è affondato al largo di Capo Figari a seguito di uno scontro in mare con un’altra nave. Purtroppo, l’uomo a bordo del peschereccio è risultato disperso.

Si presume che il marinaio, di origine extracomunitaria, potrebbe essere rimasto intrappolato all’interno dello scafo dell’imbarcazione e trascinato giù insieme ad essa. Nel frattempo, la Procura della Repubblica di Tempio Pausania ha avviato un’indagine, al momento rivolta contro soggetti non identificati.

“Dalla mattina di venerdì viviamo tutti ore di apprensione per quanto accaduto nella notte precedente, nel nostro mare. Da venerdì attendiamo che un ragazzo, un lavoratore, un padre di famiglia faccia rientro a casa – afferma il sindaco di Golfo Aranci, Mario Mulas -. Col passare delle ore questa speranza diminuisce ma preghiamo ancora per un miracolo. L’amministrazione comunale è vicina alla famiglia Langiu per quanto è capitato e saremo vicini in ogni modo possibile alla famiglia del marinaio disperso. Con questo spirito triste io non me la sento di partecipare alla processione e ai festeggiamenti di Ferragosto per l’Assunta. Sarò presente solo alla S. Messa per pregare per questo ragazzo scomparso in mare“.

