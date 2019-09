L’incendio di rifiuti divampato in zona Colcò.

Questa notte, intorno alle ore 22.30, un incendio è divampato a Olbia, in zona Colcò, alla periferia della città.

Secondo le prime informazioni, l’incendio non risulta doloso. Si pensa sia divampato per cause accidentali, durante alcune operazioni all’interno del campo nomadi.

E’ stato proprio uno degli abitanti del campo nomadi ad avvisare i vigili del fuoco di Olbia, che dopo un intervento durato all’incirca due ore sono riusciti a placare le fiamme e bonificare la zona.

Duecento metri quadrati di terreno sono andati a fuoco, fortunatamente senza arrecare danni a cose o persone.

La questione del campo nomadi è da giorni al centro delle polemiche dopo la segnalazione delle montagne di rifiuti ammassati e della discarica abusiva in quella zona, più volte segnalata dai cittadini del luogo e denunciata anche in prefettura.

(Visited 109 times, 109 visits today)