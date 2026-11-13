A folle velocità sulla strada statale, patente ritirata in Gallura

Patente ritirata dalla Polizia Stradale in Gallura.

Viaggiava a una velocità impressionante, più che doppia rispetto al limite consentito, mettendo seriamente a rischio la propria incolumità e quella degli altri automobilisti. Un uomo di 42 anni, residente in Gallura, è stato sorpreso dalla Polizia Stradale mentre sfrecciava a 234 chilometri/orari lungo la strada statale 729, in direzione Olbia. L’episodio è avvenuto durante uno dei servizi mirati di controllo della velocità organizzati dagli agenti sulle principali arterie della provincia di Sassari, con l’obiettivo di contrastare i comportamenti pericolosi alla guida e ridurre il numero degli incidenti.

Rilevato a oltre 700 metri di distanza.

A intercettare l’automobilista è stata una pattuglia del Distaccamento di Polizia Stradale di Tempio Pausania, impegnata in un servizio di rilevamento con il Telelaser TruCam. L’apparecchiatura ha individuato il veicolo quando si trovava ancora a oltre 700 metri dalla postazione, registrando una velocità di 234 chilometri/orari. Un’andatura ben oltre i limiti previsti per quel tratto di strada extraurbana. La successiva intimazione dell’alt ha richiesto particolare cautela da parte degli agenti, considerata l’elevata velocità del mezzo. Nonostante una brusca frenata, il conducente non è riuscito a fermarsi nella piazzola di sosta indicata dalla pattuglia. L’automobilista si è fermato soltanto poco più avanti, dopo aver percorso un ulteriore tratto di strada.

Patente ritirata e 2.000 euro di multa.

Una volta identificato, il conducente, un 42enne residente in Gallura, è stato sottoposto ai provvedimenti previsti dal Codice della strada per il superamento del limite di velocità di oltre 60 chilometri/orari. Nei suoi confronti è scattato il ritiro immediato della patente, con una sospensione che può arrivare fino a 12 mesi. Prevista inoltre una sanzione amministrativa fino a 2.000 euro e la decurtazione di 10 punti dalla patente, in applicazione dell’articolo 142, comma 9-bis, del Codice della strada.

Quindici patenti ritirate negli ultimi giorni.

Il controllo sulla statale 729 rientra in un’attività più ampia di prevenzione e contrasto alle condotte di guida pericolose avviata dalla Polizia Stradale sulle strade del Sassarese. Negli ultimi giorni, i servizi di vigilanza hanno già portato complessivamente al ritiro di 15 patenti per eccesso di velocità. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di scoraggiare comportamenti irresponsabili e garantire condizioni di maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.

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