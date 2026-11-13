A Calangianus proseguono i lavori per il nuovo ecocentro: investiti 100 mila euro

Il progetto del nuovo ecocentro comunale di Calangianus.

Proseguono a pieno ritmo a Calangianus i lavori per la realizzazione del primo lotto del nuovo ecocentro comunale. Un intervento strategico da 100 mila euro in corso nell’area dell’ex discarica e affidato all’impresa Edil Columbano. Ad annunciare l’avanzamento dell’opera è stato il sindaco Fabio Albieri.

Il primo cittadino di Calangianus ha sottolineato l’importanza di questa opera per la tutela dell’ambiente: “L’ecocentro rappresenta un’infrastruttura fondamentale per la tutela dell’ambiente e per una gestione sempre più efficiente e sostenibile dei rifiuti. Una struttura che consentirà di migliorare i servizi a disposizione dei cittadini, favorire la raccolta differenziata e promuovere comportamenti sempre più attenti al rispetto del territorio. Un passo concreto verso un Comune più pulito, sostenibile e attento all’ambiente. Continuiamo a investire in opere e servizi che migliorano la qualità della vita della nostra comunità”, ha dichiarato Albieri.

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