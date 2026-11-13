Ferito con un coltello, 50enne medicato e dimesso a La Maddalena

Dimesso l’uomo ferito con un coltello a La Maddalena.

È stato medicato al Pronto soccorso e dimesso dopo alcuni punti di sutura l’uomo di 50 anni ferito con un coltello durante una lite a La Maddalena. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri a La Ricciolina, nella zona industriale dell’isola. Per la vicenda è stato fermato un giovane di 25 anni, bloccato dai carabinieri anche con l’utilizzo del taser.

La lite e il ferimento.

Secondo una prima ricostruzione, tra i due sarebbe nata una discussione per ragioni ancora da chiarire. Il confronto è rapidamente degenerato fino all’aggressione: il cinquantenne è stato raggiunto da un fendente soltanto di striscio, riportando una ferita che ha richiesto le cure dei sanitari dell’ospedale Paolo Merlo. Inizialmente era stato attivato anche l’elisoccorso, ma non si è reso necessario il trasferimento in elicottero.

Il taser per immobilizzare il 25enne.

Più movimentato l’intervento dei militari dell’Arma. Il venticinquenne, in evidente stato di agitazione, ha opposto resistenza e per immobilizzarlo è stato necessario ricorrere al taser. Il giovane è stato quindi accompagnato in caserma, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli accertamenti proseguono per chiarire le cause della lite e ricostruire la dinamica. Non si esclude che vengano ascoltati eventuali testimoni.

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