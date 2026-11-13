Denunciano lo stupro, terza richiesta di archiviazione della Procura di Tempio

Una terza archiviazione per la vicenda di un presunto stupro di gruppo in spiaggia a Baja Sardinia.

Due ragazze sarebbero avrebbero subito uno stupro di gruppo in spiaggia, ma la Procura di Tempio Pausania ha avanzato per la terza volta la richiesta di archiviazione nei confronti dei quattro imputati. Una richiesta che ha lasciato l’amaro in bocca a due ragazze che hanno denunciato la presunta aggressione sessuale proprio lo stesso anno in cui Ciro Grillo e altri tre imputati hanno violentato una ragazza italo-norvegese in Gallura.

I motivi dell’archiviazione.

Secondo quanto riportato da La Nuova Sardegna, la pm Milena Aucone e il procuratore facente funzioni Alessandro Bosco ritengono che gli accertamenti condotti finora non abbiano fornito elementi probatori sufficienti a sostenere l’accusa in giudizio. Una decisione contro cui l’avvocata Giovanna Porcu, legale delle due presunte vittime, ha già annunciato una nuova opposizione.

La denuncia.

Le ragazze hanno fornito un racconto raccapricciante di quella sera del 9 luglio 2019. Le presunte vittime, ai tempi impiegate come animatrici in un villaggio turistico di Budoni, avevano 19 e 21 anni. Stando a quanto riportato da La Nuova Sardegna, il presunto stupro di gruppo sarebbe accaduto nella spiaggia dove le presunte vittime si erano recate in spiaggia con i giovani. Stando alla denuncia presentata successivamente ai carabinieri di Budoni, le ragazze sarebbero state spogliate a forza dagli imputati.

Rimaste in slip, per sottrarsi alle attenzioni indesiderate, le due amiche si erano tuffate in mare, venendo però raggiunte e abusate a turno. Una delle due sarebbe stata costretta a un rapporto orale. Le giovani sarebbero state aiutate in un parcheggio e avevano denunciato dopo il rientro nel resort. Arrivate al pronto soccorso di Olbia era stato attivato il protocollo sanitario prima di formalizzare la querela.

Gli imputati.

Gli imputati, difesi da Cesare Gesmundo e Francesco Parente, sostengono che i rapporti sessuali sono avvenuti in modo consensuale. Ci sarebbe un filmato di pochi secondo girato da alcuni giovani che si trovavano in spiaggia in quel momento, che andrebbe ad avvalorare la tesi difensiva. Alcuni testimoni, invece, avevano incontrato le ragazze svestite e in lacrime aiutandole a recuperare i propri effetti personali. Dagli atti emerge inoltre che uno dei ragazzi del pedalò si era successivamente scusato con loro per non aver compreso la gravità di quanto stesse accadendo. La parola passa ora nuovamente al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Tempio, chiamato a dirimere l’ennesimo scontro giudiziario tra accusa e difesa. L’epilogo di questa vicenda processuale, segnato da una triplice richiesta di archiviazione a fronte di un racconto drammatico e di versioni diametralmente opposte, lascia inevitabilmente aperto il dibattito sul complesso accertamento della verità e sulla tutela delle vittime quando le indagini si scontrano con la difficoltà di raccogliere riscontri probatori univoci.

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