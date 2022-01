I dati degli screening in Gallura.

Lo screening fa emergere nuovi positivi in Gallura, determinati anche dalla contagiosità della variante omicron. Dopo che è stato posticipato l’ingresso degli studenti nelle scuole sono è in corso campagna di screening rivolta ad alunni e personale nei Comuni della Gallura.

Da Santa Teresa a San Teodoro, la campagna di screening gratuito ha ottenuto un’ottimo riscontro da parte dei residenti e facendo registrare però, anche un aumento di contagi.

Il primo comune ad aver comunicato di aver concluso i test è Buddusò, dove sono emersi 22 contagi, 17 dei quali alunni delle scuole. Nel paese sono stati effettuati 450 tamponi. A San Teodoro lo screening ha visto la partecipazione di 283 bambini e 54 adulti del personale scolastico, mentre i risultati sui positivi non sono ancora stati comunicati.

A Loiri Porto San Paolo si è conclusa la seconda giornata di test, con un bilancio di 222 tamponi eseguiti e due positivi. Mattinata di tamponi anche a Padru, nel Drive di fronte palestra Comunale: su 282 tamponi eseguiti sono risultate 25 positività.

Domani, domenica 9 dicembre toccherà invece a Golfo Aranci: le operazioni inizieranno alle ore 10 presso la scuola elementare di via Libertà. Lo screening ad Arzachena invece è partito oggi e continuerà domani dalle 9 alle 14 con gli alunni del liceo scientifico e alunni dell’istituto alberghiero, personale docente e non docente di tutti gli istituti scolastici del Comune, autisti, addetti mensa e altre figure che operano a vario titolo all’interno delle scuole.

Slitta invece al 17 gennaio il rientro in classe in presenza per gli studenti di Palau per dare tempo al Comune di organizzare la campagna di screening che dovrebbe avvenire nei prossimi giorni. Due giornate, quella di oggi e quella di domani, per gli studenti di La Maddalena dove è stato predisposto un calendario in base alle scuole per evitare code e assembramenti. A Santa Teresa invece lo screening è previsto per domani, dalle ore 09 e 30 alle 12 e 30, presso il Teatro Nelson Mandela.

Concluso lo screening a Tempio, dove tra ieri e oggi sono stati effettuati 1.800 tamponi e di questi 19 sono risultati positivi. A Calangianus, l’ultimo aggiornamento del 7 gennaio registra 14 nuovi contagi, mentre lo screening è previsto per martedì 11 e mercoledì 12 Gennaio, presso la Palestra della Scuola Media.

A Luogosanto sono stati processati 200 tamponi e riscontrate due positività. Grande partecipazione da parte degli studenti di tutte le fasce di età e del personale scolastico. Infine ad Alà dei Sardi sono stati eseguiti 247 tamponi con due studenti e due adulti risultati positivi e prontamente posti in isolamento.