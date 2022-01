La decisione sul rientro a scuola a Palau.

Slitta al 17 gennaio il rientro in presenza nella scuola primaria, secondaria e istituto di istruzione superiore di Palau. E’ quanto prevede l’ordinanza del vice sindaco 1 del 7 gennaio 2022, per consentire, in tempi ristrettissimi, l’effettuazione di più di 700 tamponi agli alunni palaesi. Resta attiva la didattica a distanza.

I tempi strettissimi non hanno consentito l’organizzazione dello screening entro lunedì e proprio per evitare un avvio frettoloso degli importanti test diagnostici, il Comune ha deciso di posticipare il rientro in classe.