Lo screening a La Maddalena.

Grande adesione allo screening di massa per le scuole a La Maddalena. L’amministrazione ha organizzato in sole 24 ore la campagna, mobilitando oltre 1300 studenti.

“E’ stato un compito non facile – dichiara il sindaco Fabio Lai -. Abbiamo predisposto un cronoprogramma capace di sottoporre a controllo circa 600 studenti al giorno. Senza la solita disponibilità del personale sanitario, della protezione civile e dei dipendenti comunali, i quali volontariamente presteranno servizio anche di domenica, non saremmo stati in grado di vincere anche questa sfida. Ma contare sempre sui volontari non puó essere la regola”.

Il primo cittadino ha messo in luce il problema locale della sanità e la necessità di potenziare il presidio maddalenino. “Potenziare il servizio Usca ed il presidio ospedaliero rappresenta un punto dirimente e nodale sia per contrastare l’epidemia sia per migliorare il servizio sanitario in Gallura – aggiunge Lai -. Se vogliamo cambiare le cose bisogna iniziare a ragionare come territorio, il Paolo Merlo non è dei maddalenini, ma dei Galluresi. Potenziarlo servirebbe a decongestionare gli altri presidi che oggi sono al collasso”.