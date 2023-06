Festa della Marina, porte aperte alla Scuola sottufficiali di La Maddalena

Un giorno di visite alla Scuola sottufficiali di La Maddalena

Per la Festa della Marina la Scuola sottufficiali di La Maddalena aprirà le porte ai visitatori domani, venerdì 9 giugno. L’iniziativa, che si inserisce nell’ambito promozionale dello Stato Maggiore Marina è stata prontamente recepita dal comandante e dal personale dell’Istituto. Che si renderà disponibile alle visite guidate all’interno delle strutture logistiche e addestrativo-didattiche più significative a favore della popolazione. Dopo un breve briefing illustrativo di accoglienza.

Un’occasione che potrebbe giovare inoltre ai giovani aspiranti che hanno intenzione di intraprendere in futuro questo percorso nella Marina. Li porterebbe ad interagire con i militari ed acquisire elementi conoscitivi inerenti alle opportunità dell’offerta formativa. Ma anche un orientamento concreto sulla vita del marinaio dalla loro esperienza professionale diretta. L’attività avrà inizio alle 10 e terminerà alle 13, con ingresso libero.

Istituita il 13 marzo 1939 quando le Forze armate del Regno d’Italia ebbero l’opportunità di scegliere il giorno in cui celebrare la propria festa, la Marina scelse il 10 giugno. Giorno in cui, nel 1918, si svolse una delle più significative e ardite azioni compiute dalla Regia Marina durante la prima guerra mondiale, meglio nota come l’impresa di Premuda.

