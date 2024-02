Scuole fuori dal tempo in Gallura, poche hanno l’aula di informatica

In alcuni i paesi Gallura le scuole non hanno l’aula informatica.

La Gallura (e la Sardegna) migliora sul digital divide, ma ancora troppe scuole sono carenti di aule informatiche. La situazione rispecchia il resto del Mezzogiorno, dove gli studenti rispetto al Nord sono tagliati fuori dalle opportunità di costruirsi delle competenze digitali.

Se, ad esempio, a Pavia il 91,7% degli istituti scolastici è dotato di aule informatiche, la percentuale scende al 50% a Olbia. I comuni più informatizzati della Gallura sono solo Berchidda e Alà dei Sardi, dove la percentuale sale al 100%. Le tre scuole comunali, ciascuna per paese, sono dotate di un’aula informatica per i ragazzi.

Nei comuni più piccoli della Gallura la situazione è ancora più critica, perché meno della metà delle scuole sono informatizzate. Stando ai dati pubblicati da Openpolis e forniti dal Ministero dell’Istruzione nel 2023, ad Arzachena sono soltanto il 46,15% le scuole con i computer a dotazione degli studenti. La percentuale scende al 10% a Tempio Pausania. Questa è la situazione nei comuni più grandi della Gallura, secondo la recente analisi pubblicata dal portale nel 2024, che si occupa anche del tema della povertà educativa.

La situazione delle scuole nell’entroterra della Gallura e della Sardegna.

Openpolis ha riscontrato che permane un ritardo sulla dotazione delle aule informatiche nel Mezzogiorno e soprattutto nelle aree interne. Stando allo studio ci sono comuni che sono sprovvisti di postazioni informatiche per gli alunni, importanti per dare loro nozioni digitali. A San Teodoro, dove c’è una sola scuola, stando ai dati del portale, non c’è un’aula informatica. Nella vicina Budoni la percentuale sale al 40%.

La situazione nell’entroterra però è disomogenea e spesso carente riguardo all’informatizzazione delle scuole. Ne è un esempio Oschiri, dove sono soltanto il 20% le scuole che offrono questo servizio. Nel comune di Calangianus si sale al 33,33%. Nei comuni più piccoli della Gallura, mancano aule ad Aglientu, Padru, Loiri Porto San Paolo, mentre nel resto del territorio le percentuali si aggirano intorno al 30%-35%.

Digital gap tra i giovani del Sud.

Il portale Openpolis ha messo in evidenza che molti giovani italiani hanno poche e nulle competenze informatiche. Il divario si accentua tra Nord e Sud e secondo lo studio la carenza di aule informatiche è una delle cause del divario digitale tra i diversi territori.

Mentre nel nord-ovest, nel centro e nel nord-est si registra un livello più elevato di competenze digitali, nel sud si evidenzia un importante divario. Nello specifico, nel sud le competenze digitali sono inferiori rispetto al resto del paese, con solo il 45,2% della popolazione che possiede competenze digitali adeguate.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui