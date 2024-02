I vini della Gallura in mostra allo “Slow Wine Fair” di Bologna

I vini della Gallura alla terza edizione di Slow Wine Fair dal 25 al 27 febbraio.

Ci sono anche i vini della Gallura tra quelli sardi negli stand alla terza edizione di Slow Wine Fair, la manifestazione dedicata al vino buono, pulito e giusto che si svolge a Bologna dal 25 al 27 febbraio 2024.

La manifestazione, organizzata da BolognaFiere e SANA, Salone Internazionale del Biologico e del Naturale, con la direzione artistica di Slow Food, Slow Wine Fair è nata dal connubio fra la trentennale esperienza di BolognaFiere nel mondo del biologico con SANA e lo storico impegno di Slow Food sui temi della biodiversità, della sostenibilità ambientale e dell’equità sociale.

Le cantine galluresi che partecipano a Slow Wine Fair, sono: Cantina Tani – Monti; La Contralta – Lori Porto San Paolo; La Sughera – Aglientu; Surrau – Arzachena e Tenute Tondini – Calangianus. Più folta la partecipazione delle cantine nuoresi.

I numeri dell’edizione 2024.

Saranno circa 1.000 gli espositori, oltre 300 in più rispetto all’edizione 2023, e più di 500 dei quali rappresentati da cantine certificate biologiche, biodinamiche o in conversione, provenienti da tutte le regioni italiane e da 27 Paesi dei cinque continenti, e oltre 5.000 etichette in degustazione attendono appassionati, buyer e professionisti.

Slow Wine Fair è un evento che offre al pubblico la possibilità di scoprire vini sostenibili e biologici che promuovono la biodiversità, la tutela del paesaggio agricolo e il benessere delle comunità contadine. La fiera presenta un ricco banco d’assaggio, Masterclass, conferenze e presentazioni, oltre a iniziative promosse dalle istituzioni territoriali.

L’evento è organizzato in collaborazione con Slow Food e FederBio. La manifestazione include anche il Premio Carta Vini Terroir e Spirito Slow, la Fiera dell’Amaro d’Italia e uno spazio dedicato agli spirits. La fiera presenta inoltre una selezione di partner della filiera che offrono macchinari e tecnologie innovative per la produzione sostenibile di vino. La presenza di circa 200 buyer e professionisti conferma l’importanza dell’evento nel settore Horeca e dei vini.

