L’azienda Sealence punta su Olbia.

La startup italiana Sealence sta puntando su Olbia. Riconosciuta tra le 50 aziende tecnologicamente più innovative d’Europa, si prepara a rivoluzionare il settore della propulsione navale elettrica con il suo jet innovativo DeepSpeed. Questo sistema brevettato, unico al mondo, promette alte prestazioni a zero emissioni, aprendo nuove frontiere per la mobilità sostenibile.

Sealence ha annunciato un investimento di 54 milioni di euro nei prossimi cinque anni per sviluppare l’industria a Olbia. Il progetto prevede la creazione di 400 posti di lavoro, di cui 100 per personale altamente specializzato nel settore ingegneristico. La decisione di stabilire una sede in Sardegna è stata incentivata dal sostegno della Regione e dal piano strategico per la promozione della blue economy.

Il CEO e fondatore William Gobbo ha sottolineato l’importanza della collaborazione con le istituzioni locali e le università, come l’accordo siglato con l’Università di Cagliari per la ricerca industriale. La produzione di jet elettrici, adatti a imbarcazioni fino a 30 metri, sarà il cuore dell’attività industriale a Olbia.

Sealence si inserisce così in un ecosistema tecnologico in crescita a Olbia, con il supporto del Cipnes e del nascente Parco della Scienza e dell’Innovazione, che punta a trasformare Olbia in un polo di riferimento per l’innovazione e la sostenibilità.

