Emma Marrone fa tappa in Gallura, ma solo per le vacanze.

Doppia tappa in Gallura per Emma Marrone. Purtroppo per i suoi tanti estimatori galluresi, non si tratta però di concerti, ma di tappe delle sue intense vacanze estive.

Dopo una breve ma intensa sortita all’Isola di Cavallo in Corsica testimoniata dalle foto diffuse sui social, la cantante si è trasferita a Cala Coticcio per il brindisi di Ferragosto. Poi ha posato a Tavolara, pubblicando le foto sui social con la didascalia “Travolta da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto”. La citazione del famoso film di Lina Wertmüller con protagonisti Mariangela Melato e Giancarlo Giannini non è casuale: come noto il film fu girato per la maggior parte in Sardegna, con scenari di rara bellezza e incontaminazione.

L’entusiasmo di Emma per la limpidezza delle acque è testimoniata anche dal fatto che abbia voluto mostrarla a tutti, immortalando l’acqua in una foto dove si scorge perfettamente il fondale.

